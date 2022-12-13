Датская транспортная компания Maersk окончательно покинула Россию

Площадки организации в Новороссийске и Петербурге передадут в пользу IG Finance Development Limited.

Транспортная компания A.P. Moeller-Maersk A/S (Дания) продала 2 последние оставшиеся в России логистические площадки. Объекты находятся в Новороссийске и Петербурге. В соглашении на их продажу сказано, что они переходят в собственность IG Finance Development Limited. Информация размещена в пресс-релизе Maersk.

Решение было принято на фоне прекращения деятельности на территории РФ. На площадках работают 50 сотрудников, им предложат трудоустройство в рамках новой структуры.

Добавим, A.P. Moller – Maersk (Maersk) занимается судоходством и логистикой при водных перевозках.

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Фото: Maersk.com