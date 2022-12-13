Синара может заменить Siemens в качестве концессионера ВСМ Москва-Петербург

Ранее компания участвовала в разработке "Ласточки".

После ухода компании Siemens из РФ, место нового концессионера строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург предположительно займёт группа Синара, которая до этого входила в "Уральские локомотивы" вместе с немецким конгломератом. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Также известно, что Синара принимала участие в разработке "Ласточки". В планах − запуск скоростных составов со скоростью до 400 км/ч по маршруту к 2028 году.

Отметим, что за счёт магистрали время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. Входы в Петербург и Москву профинансируют за счёт бюджета и средств ОАО РЖД.

Ранее мы сообщили о том, что ТРЦ Hollywood на Пионерской откроют к концу 2024 года.

Фото: ВКонтакте / ВСМ в Российской Федерации