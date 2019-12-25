Суд в Петербурге отказал вернуть квартиру репрессированного в 1936 году ленинградца его внукам

Они просили установить факт их вынужденного переселения и признать пострадавшими от последствий политических репрессий.

Дзержинский суд Петербурга отказал в возвращении квартиры осуждённого по политическим мотивам жителя Ленинграда. Внуки подавали иск, который просил признать их пострадавшими от репрессий и предоставить компенсацию. Об этом 1 декабря рассказали в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга.

Заявление два внука подали еще в сентябре. Они просили установить факт их вынужденного переселения и признать пострадавшими от последствий политических репрессий. Также, чтобы суд признал их право на возвращение к прежнему месту жительства и выплату компенсации за конфискованное имущество и моральный ущерб.

Согласно данным заявления, деда репрессировали в 1936 году и приговорили к 5 годам лишения свободы за контрреволюционную пропаганду. О дальнейшей его судьбе доподлинно неизвестно. В 1965 году президиум ВС РФ приговор отменил, дело прекратил. Однако данных о реабилитации ленинградца нет.

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Фото: Piter.tv