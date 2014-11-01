Суд в Петербурге оштрафовал комбинат соцпитания на 200 тыс. рублей

Представители комбината свою вину не признали.

За нарушения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения было оштрафовано АО "Комбинат социального питания Красносельского района". Об этом 15 октября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. На счету предприятия больше двух десятков ошибок, сумма штрафа составила 200 тыс. рублей.

Суд установил, что в апреле 2021 года предприятие допустило отсутствие "входного фильтра" для измерения температуры сотрудников предприятия, оборудования для обеззараживания воздуха помещений предприятия, а также бактерицидных облучателей в холодном участке и участке порционирования блюд. Здоровьем сотрудников, отметили в суде, в компании не интересовались – термометров не нашлось, маски носы не закрывали.

Представители комбината свою вину не признали: защитник рассказал, что проверку КСП провели с нарушением требований закона, образцы проб блюд не были отобраны, обеды для двух школ приготовлены по иному адресу. Проверка КСП была проведена без распоряжения, вынесенное дополнительное распоряжение является незаконным, заявил адвокат.

Приостановка деятельности работы предприятия, введенная Роспотребнадзором ранее, теперь отменена. Проверку ведомство провело весной и выявило множество нарушений.

Фото: Piter.tv