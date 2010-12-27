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Петербургский суд оштрафовал Дом Культуры им. Кирова на 200 тысяч рублей
Сегодня, 15:50
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Cherepanov

Петербургский суд оштрафовал Дом Культуры им. Кирова на 200 тысяч рублей

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ДК оштрафовали за плохое состояние здание и потерю бюста А.С. Пушкина.

Суд Василеостровского района оштрафовал Дом Культуры имени Кирова на 200 тыс. рублей за халатное отношение к состоянию объекта культурного наследия. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дом №83 лит. А – объект культурного наследия федерального значения. Состояние здания ухудшается, но ДК не выполняет противоаварийных работ.

Кроме того, ДК не уследил за бюстом А.С. Пушкина.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что крупный петербургский подрядчик ЗАО "Проектное агентство" признан банкротом.

Фото: Pixabay

Теги: бюст пушкина, василеостровский район, дк имени кирова, суд, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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