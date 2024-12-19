Суд в Петербурге обязал компанию выплатить художнику 200 тысяч за чужие эскизы

Автор добился компенсации после установки скульптур по его работам без разрешения.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск художника-дизайнера о нарушении авторских прав и удовлетворил его требования. Как установил суд, в апреле 2022 года истец передал компании "Городской ландшафт" эскизы для создания скульптур "Собака Сапсан", "Кошка Ю-Ю" и арт-объекта "Калитка" в рамках благоустройства территории "Гатчинский дворик".

Несмотря на отсутствие письменного согласия автора, объекты были изготовлены и размещены в сквере имени Куприна в сентябре 2023 года. Данный факт подтвердили материалы разбирательства, представленные в суд.

Суд пришел к выводу, что компания использовала творческие разработки без разрешения правообладателя, что привело к нарушению исключительных прав истца. Скульптурные композиции были воспроизведены и реализованы в рамках муниципального контракта без заключения необходимых авторских соглашений.

По решению суда с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 150 тысяч рублей, компенсация морального вреда в сумме 50 тысяч рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 8,5 тысячи рублей.

Ранне мы рассказывали о том, что дроп из Нижегородской области вернет жителю Петербурга более 130 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV