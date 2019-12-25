Прокурор требовал более жесткий приговор для участника протестной акции. Суд встал на сторону подсудимого

Санкт-Петербургский городской суд не стал менять приговор петербуржцу, который ударил полицейского на протестной акции 31-го января 2021-го года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Решение вынес Октябрьский районный суд. Прокурор посчитал приговор слишком мягким и попросил направить Кирилла Богданова в колонию-поселение. Истец считает, что без лишения свободы Богданов не осознает, что нужно уважать полицейских.
Один из пострадавших указал на то, что подсудимый не уважает избранную народом власть и расшатывает конституционный строй РФ.
Богданов принес полицейским свои извинения.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржца арестовали на трое суток за нецензурную брань на протестной акции 21 апреля.
Фото: Piter.TV
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