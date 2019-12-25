Прокурор требовал более жесткий приговор для участника протестной акции. Суд встал на сторону подсудимого

Подсудимый поблагодарил за второй шанс.

Санкт-Петербургский городской суд не стал менять приговор петербуржцу, который ударил полицейского на протестной акции 31-го января 2021-го года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение вынес Октябрьский районный суд. Прокурор посчитал приговор слишком мягким и попросил направить Кирилла Богданова в колонию-поселение. Истец считает, что без лишения свободы Богданов не осознает, что нужно уважать полицейских.

Один из пострадавших указал на то, что подсудимый не уважает избранную народом власть и расшатывает конституционный строй РФ.

Богданов принес полицейским свои извинения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржца арестовали на трое суток за нецензурную брань на протестной акции 21 апреля.

Фото: Piter.TV