Суд в Петербурге не признал виновным в дискриминации салон, отказавший в кредите инвалиду

Детали происходящего рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Инвалид по зрению в Петербурге и прокуратура посчитали дискриминацией, что сотрудник салона сотовой связи, не принял его документы на кредит инвалиду, заполненные сопровождающей женщиной. У мировой судьи судебного участка №86 Красногвардейского района оказалось другое мнение.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 25 сентября, в июне мужчина заполнял заявку на покупку ноутбука на сайте салона сотовой связи в рассрочку. Ему пришло предварительное одобрение, и он пошел в салон на Новочеркасском проспекте с двумя сопровождающими.

Предъявив менеджеру номер заказа и паспорт, мужчина пояснил, что может самостоятельно только поставить подпись под документами. При этом он попросил сопровождающую его женщину заполнить все документу. В оформлении кредита мужчине отказали. Прокуратура сочла отказ дискриминацией. Это обосновывалось тем, что работник салона якобы пояснила, что они не имеют права оформлять кредиты инвалидам. Подтвердить этого не смогли ни прокуратура, ни сам клиент.

Представитель салонов связи отметил, что мужчина в силу своих возможностей не смог самостоятельно ознакомиться с документацией, а сопровождающие его были без доверенности на заполнение документов. Суд прекратил производство по делу за отсутствием состава, согласившись с позицией магазина.

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Фото: Piter.tv