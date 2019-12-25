Суд в Петербурге начнет рассматривать дело историка Соколова

По мнению адвоката, судебный процесс может продлиться несколько лет.

Во вторник, 9 июня, городской суд в Петербурге приступ к рассмотрению дела историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

С целью обеспечения открытости и гласности правосудия судебный процесс будет транслироваться с трех камер. В интернете его можно будет посмотреть через систему "Судебный портал". Начало процесса запланировано на 12 часов. Слушатели в зал не допускаются.

Ранее процесс перевели из Октябрьского районного суда в городской суд. Причиной этому стал высокий интерес со стороны журналистов и общественности к делу Соколова.

Адвокат историка Александр Почуев предположил, что уголовное дело будут рассматривать несколько лет, поскольку его объем составляет 16 томов.

Напомним, в ночь на 8 ноября 2019 года Олег Соколов поссорился со своей возлюбленной, 24-летней Анастасией Ещенко и застрелил ее. После историк расчленил ее тело и решил избавиться от останков, выбросив их в Мойку возле своего дома. Подробнее об этом убийстве и еще нескольких можно прочитать в специальном материале Piter.TV.

Фото: Piter.TV