Участники убийства сотрудника "Еврознака" отправились в колонии

Также они заплатят 1,5 млн рублей.

В пятницу, 12 июля Петербургский суд приговорил к тюремному заключению участников нападения и убийства сотрудников колпинского металлообрабатывающего завода "Еврознак". Янис получил 20 лет, Васильев – 12, Дударев – 3 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все трое отправятся в исправительные колонии, а также заплатят 1,5 млн рублей. При этом, вину за собой признал только Васильев.

9 декабря 2016 года Янис и Васильев нанесли топ-менеджеру коммерческой фирмы Максиму Фролову 11 ножевых ранений и трижды ударили его тупым предметом по голове, после чего похитили портфель. Незадолго до этого потерпевшего избил Дударев.

Янис также обвинялся в покушении на сбыт амфетамина.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что следственный комитет возбудил дело против отца сестер Хачатурян. Его обвиняют в сексуальном насилии над дочерьми.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга