В Петербурге арестовали водителя, умышленно наехавшего на полицейского

Вдобавок ко всему мужчина был пьян.

Красносельский районный суд Петербурга заключил под стражу Евгения Сапенко, подозреваемого в применении насилия к представителям власти. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как предполагает следствие, шестого ноября Сапенко, проезжая на своем "Фольксваген Сирроко" по Петергофскому шоссе, проигнорировал требования троих полицейских прекратить нарушение общественного порядка и ПДД. Вместо того, чтобы прислушаться к стражам правопорядка, водитель умышленно наехал колесом своей машины на ногу одного из сотрудников, в результате чего тот получил закрытый перелом наружной лодыжки левого голеностопного сустава.

По некоторой информации, Сапенко в момент наезда на полицейского был пьян и-за неустановленного вещества. Также выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков, и к административной ответственности за грубое нарушение общественного порядка и безопасности дорожного движения.

До января 2020 года Сапенко вынесут приговор.

Ранее петербургский суд отказал бывшему инспектору ГИБДД в восстановлении на работе.

Фото: Piter.TV