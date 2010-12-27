Петербургский суд отказал бывшему инспектору ГИБДД в восстановлении на работе

Мужчина работал инспектором ГИБДД с 1998 по 2019 год.

В Петербурге рассмотрели исковое заявление Михаила Вольвача к ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина работал инспектором ГИБДД с 1998 по 2019 год. В мае этого года сотрудника уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

По данным следствия, инспектор не пресек противозаконные действия народного дружинника Шалика, с которым они патрулировали район. Дружинник требовал 150 тысяч рублей с водителя за не привлечение его к ответственности.

Бывший инспектор Вольвач просил суд признать приказ об увольнении незаконным и восстановить его на службе. Суд отказал ему.

Экс-замглавы Фонда имущества Петербурга Илья Жинкин приговорен к семи годам условно.

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