Суд в Петербурге арестовал стрелявшего из обреза в Юсуповском саду

Воробьеву вменяют хулиганство с применением оружия

В четверг, 18 августа, Октябрьский суд Петербурга арестовал Игоря Воробьева. Его подозревают в стрельбе в Юсуповском саду, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Воробьеву вменяют хулиганство с применением оружия. Под стражей он будет находиться до 14 октября. Следствие считает, что мужчина стрелял без видимых причин, а также создал угрозу здоровью и безопасности прохожих.

Напомним, вечером 15 августа в Юсуповском саду раздались выстрелы. Позже там задержали двух ранее судимых мужчин 33-х и 57-ми лет. У 33-летнего в руках был незарегистрированный обрез.

Ранее супруги подожгли автомобиль российского полицейского с символом Z. В Ростове-на-Дону задержана пара, которая за 15 тысяч рублей напала на машину сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Piter.tv