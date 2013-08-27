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Суд в Петербурге арестовал стрелявшего из обреза в Юсуповском саду
Сегодня, 18:40
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Суд в Петербурге арестовал стрелявшего из обреза в Юсуповском саду

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Воробьеву вменяют хулиганство с применением оружия

В четверг, 18 августа, Октябрьский суд Петербурга арестовал Игоря Воробьева. Его подозревают в стрельбе в Юсуповском саду, передает объединенная пресс-служба городских судов. 

Воробьеву вменяют хулиганство с применением оружия. Под стражей он будет находиться до 14 октября. Следствие считает, что мужчина стрелял без видимых причин, а также создал угрозу здоровью и безопасности прохожих. 

Напомним, вечером 15 августа в Юсуповском саду раздались выстрелы. Позже там задержали двух ранее судимых мужчин 33-х и 57-ми лет. У 33-летнего в руках был незарегистрированный обрез. 

Ранее супруги подожгли автомобиль российского полицейского с символом Z. В Ростове-на-Дону задержана пара, которая за 15 тысяч рублей напала на машину сотрудников правоохранительных органов.

Фото: Piter.tv 

Теги: арест, стрельба, юсуповский сад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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