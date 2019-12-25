Вещества у благотворительного фонда изымать не будут.

Суд в Москве оштрафовал детский хоспис за нарушение оборота наркосодержащих препаратов. Об этом журналисты ТАСС рассказали со ссылкой на пресс-службу Зюзинской районной инстанции столицы. По данным представителей суда, "Дом с маяком" заплатит 200 тысяч рублей. Наказание не предусматривает изъятие веществ.

Суд признал благотворительное медицинское частное учреждение виновным по ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей сообщение судебной инстанции

Напомним, что представители хосписа просили суд ограничиться предупреждением. Однако установлено, что в материалах дела не предусмотрена такая опция. По статье "Дому с маяком" грозил штраф в размере 400 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток. Соучредитель фонда на странице в Facebook написал о том, что претензии со стороны правоохранителей касались того, что на момент проверки журналы учета не были пронумерованы и прошнурованы, а также не заверены подписью руководителя учреждения. В документах не содержались данные о перемещении препаратов из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения.

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Фото: Piter.tv