Суд в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 миллиона рублей

На выплату штрафа у соцсети есть 60 дней с момента вступления судебного постановления в законную силу.

Суд в Москве оштрафовал социальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Таганского районного суда Москвы. Наказание связано с систематическими отказами соцсети удалять запрещенный на территории РФ контент. В общей сложности на организацию было составлено три протокола. По ним вынесены штрафы в размере 3,2, 3,№ и 2,4 млн рублей соответственно. На оплату штрафа дается 60 дней согласно федеральному законодательству.

Напомним, что с 10 марта в России по предписанию ведомства ограничивается скорость работы Twitter. Представители Роскомнадзора не исключают возможность полной блокировки ресурса на территории страны, если его администрация не будет выполнять законные требования. Ранее регулятор направил руководству соцсети 28 тысяч первоначальных и повторных жалоб на контент. Компания не выполнила удаление ссылок и постов в полном размере.

В Петербурге задержаны участники акции против блокировки Twitter.

Видео: Telegram / РИА Новости