Суд в Москве арестовал водителя, сбившего двух пешеходов на Олимпийском проспекте

Мужчина ездил за рулем в нетрезвом состоянии и без водительских прав.

Таганский суд Москвы в среду заключил под стражу 35-летнего водителя, который на Олимпийском проспекте в российской столице сбил на пешеходном переходе двух человек. Правоохранительные органы установили, что в момент вождения подозреваемый находился в нетрезвом состоянии. Инстанция удовлетворила запрос местной прокуратуры по избранию меры пресечения. Уточняется, что мужчина обвиняется по пунктам "а", "б", "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Речь идет об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, лишенным водительских прав и нарушении при этом ПДД. Очевидцы добавили, что фигурант расследования уехал с места преступления.

Арестовать Караваева Александра Владимировича сроком на два месяца, т. е. до 13 февраля 2023 года. пресс-служба суда

Напомним, что 13 декабря вечером на Олимпийском проспекте в центре Москвы водитель на автомобиле Land Rover сбил двух человек, которые переходили дорогу на зеленый свет. Злоумышленник скрылся с места аварии. Однако полиция смогла задержать мужчину спустя полчаса на Звенигородском шоссе. Пострадавшими в ДТП признаны 33-летний мужчина и 38-летняя женщина. Оба пациента госпитализированы в больницу с различными травмами. Уточняется, что местная жительница находится в тяжелом состоянии. Известно, что обвиняемый взял машину для проезда без ведома ее владельца.

Суд прекратил дело об отравлении детей хлоркой в бассейне в Купчино.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы

