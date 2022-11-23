Суд в Москве арестовал мужчину по обвинению в убийстве таксиста на западе столицы

Мужчина задушил водителя после поездки.

Суд в Москве арестовал 33-летнего мужчину по обвинению в убийстве таксиста, произошедшего на западе столицы. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону. Специалисты уточнили, что инстанция учла позицию Кунцевской межрайонной прокуратуры. Фигурант расследования ранее уже был судим. Сейчас его подозревают не только по статье за убийство, но и разбой. Следствие полагает, что ночью 21 ноября 2022 года местный житель ехал в машине в качестве пассажира на заднем сиденье автомобиля. Он попросил водителя остановиться во дворе дома по Ельнинской улице, а затем напал на 50-летнюю жертву. Пострадавший был избит, а его руки связаны пластиковыми хомутами. Далее злоумышленник накинул жертве на шею ремень и задушил его. У погибшего шофера пассажир украл пять тысяч рублей, банковскую карту.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 января 2023 года. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пункта "з" части 2 статьи 105 и пункта "в" части 4 статьи 162 УК РФ прокуратура региона

В настоящее время подозреваемый проверяется на возможную причастность к подобным преступлениям в Москве.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы