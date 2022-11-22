Водителя тягача приговорили к обязательным работам за повреждение тоннеля КЗС

Он причинил КЗС ущерб на сумму более 1,4 млн рублей.

В Петербурге суд признал виновным водителя большегруза в приведении в негодность путей сообщения. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что вечером 3 ноября 2021 года подсудимый на грузовом тягаче перевозил крупногабаритный груз, превышающий размеры, разрешенные для перемещения по Комплексу Защитных сооружений Санкт-Петербурга. Он проигнорировал требования запрещающих знаков и предупреждения специалистов по безопасности КЗС, въехал в тоннель, в результате чего разрушил и повредил средства сигнализации и транспортное оборудование. Он причинил КЗС ущерб на сумму более 1,4 млн рублей.

Виновному назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Видео: прокуратура Санкт-Петербурга