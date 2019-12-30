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МВД выплатит 500 тыс. рублей за убийство задержанного полицейским
Сегодня, 20:20
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nadezhda_sib

МВД выплатит 500 тыс. рублей за убийство задержанного полицейским

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Суд увеличил компенсацию матери погибшего.

Мосгорсуд увеличил со 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб. компенсацию матери 37-летнего Дмитрия Демидова, которого в Петербурге застрелил оперативник в 2015 году. Об этом 17 января сообщило "РБК". 

В 2018 году матери убитого присудили 150 тыс. рублей, при том что иск к МВД был на 4 млн рублей. Решение было обжаловано в Верховном суде. 

В 2015 году оперативник Андрей Артемьев застрелил задержанного, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Проблемы с алкоголем на рабочем месте были у правоохранителя и ранее. Мужчина был осужден в 2016 году  и получил 1 год и 9 месяцев колонии. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали адвоката со взяткой в 9 миллионов рублей. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 21:32

Пиздец 1,9 за убиствро, да еще в алкогольном оптянении, да ещё при исполнении куда катиться эта страна ***** ***** !!!! 
по пресс

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