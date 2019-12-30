МВД выплатит 500 тыс. рублей за убийство задержанного полицейским

Суд увеличил компенсацию матери погибшего.

Мосгорсуд увеличил со 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб. компенсацию матери 37-летнего Дмитрия Демидова, которого в Петербурге застрелил оперативник в 2015 году. Об этом 17 января сообщило "РБК".

В 2018 году матери убитого присудили 150 тыс. рублей, при том что иск к МВД был на 4 млн рублей. Решение было обжаловано в Верховном суде.

В 2015 году оперативник Андрей Артемьев застрелил задержанного, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Проблемы с алкоголем на рабочем месте были у правоохранителя и ранее. Мужчина был осужден в 2016 году и получил 1 год и 9 месяцев колонии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали адвоката со взяткой в 9 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV



