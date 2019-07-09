Суд рассмотрит дело о гибели коровы, которая наступила на кабель ЛЭП в Ленобласти

В день смерти в поле проводились работы.

Корова по кличке Зина находилась на выпасе в Ленобласти, наступила на кабель линии электропередач и скоропостижно скончалась. Выборгский районный суд принял к производству исковое заявление к МЭС Северо-Запада - филиал ПАО "ФСК ЕЭС" в связи с гибелью домашнего животного.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, восстановить справедливость решил истец, у которого есть домашний скот, в том числе 2 коровы. Трагическое происшествие с животным произошло 5 сентября 2020-го года в поле между деревней Полобицы и деревней Овинцево.

В этот день организация проводила работы по демонтажу линий ЛЭП в поле. Электромонтажники оставили кабель под напряжением без присмотра, из-за чего корова погибла.

Согласно акту вскрытия, причиной ее смерти стала асфиксия, развившаяся от паралича дыхательного центра в продолговатом мозгу и паралича дыхательных мышц. При наружном осмотре труп коровы лежал на левом боку, копыта и шерсть передней левой конечности были слегка обуглены.

Зине черно-перстой масти было 6 лет.

Истец просит суд взыскать с ответчика 130 000 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя оштрафовали на 80 тыс. за сбитого лося в Ленобласти.

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