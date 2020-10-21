Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры о национализации активов порта "Бронка"

Владельцы порта намерены оспорить это решение.

Никулинский районный суд Москвы вынес решение по иску Генеральной прокуратуры о национализации активов порта "Бронка", расположенном в Большом порту Петербурга, на южном побережье Финского залива. Требования истца удовлетворили в полном объеме. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Ответчиками по данному делу выступили осужденный на 8 лет за хищения при строительстве резиденции президента РФ в Ново-Огарево гендиректор компании "Стройфасад" Станислав Кюнер, а также бывший глава ФГУП "Атэкс" Андрей Каминов и известный петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко. Они намерены оспорить решение суда о национализации активов.

По версии следствия, структуры, связанные с Дмитрием Михальченко, благодаря реализации государственных контрактов обогатились на 33 млрд рублей. Получить эти контракты помогли связи бизнесмена в ФСО. Эти деньги были направлены, в том числе, на строительство порта "Бронка". Во время судебных разбирательств будет сохранена функциональность порта.

Ранее мы писали, что Большой порт могут перенести из Петербурга в Мурманскую область.

Фото: Instagram / port_bronka