Суд снова арестовал калининградских врачей по делу о смерти младенца

Защита намерена обжаловать меру пресечения, так как повода для нее нет.

Московский областной суд постановил отправить под стражу исполняющую обязанности главного врача родильного дома в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одной из подследственных.

Зимой прошлого года женщины были оправданы судом присяжных по делу о смерти младенца, в которой их обвиняли. Накануне Сушкевич и Белую вновь отправили в следственный изолятор. По словам защита, данная мера пресечения будет обжалована, так как повода для нее нет.

В 2019 году следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства несовершеннолетнего, а Сушкевич – в совершении убийства. По материалам дела, в ноябре 2018 года Белая решила убить недоношенного младенца. К преступлению она привлекла Сушкевич. Предположительно, ребенку ввели сульфат магния спустя несколько часов после рождения, вследствие чего он погиб.

Ранее мы сообщали, что Следственный комитет возбудил новые уголовные дела после убийства трех студенток в Оренбургской области.

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