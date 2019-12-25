Суд смягчил наказание петербуржцу на моноколесе, задержанному на акции 31 января

Мужчина заявил, что ехал в тот день на работу.

Санкт-Петербургский городской суд смягчил наказание петербуржцу на моноколесе, задержанному в разгар несанционированной акции 31 января. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, немногим ранее районный суд назначил Марку Богданову 10 суток административного ареста.

Районная инстанция признала мужчину виновным по статье ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ, однако Богданов пояснил, что в собраниях в тот день не участвовал, а ехал на моноколесе в офис на набережной Обводного канала и старался избегать людных мест. На пересечении Бородинского переулка и Загородного проспекта мужчина начал снимать протестующих, и его задержал полицейский, не объяснив причину. Записи с камер виденонаблюдения помогли суду подтвердить место и время задержания, а также опровергнуть утверждение мужчины о том, что его задержали неожиданно, пока он снимал других людей. Кроме того, сомнения суда вызвал и факт нетрудоустроенности Богданова, а вместе с ним и поездка на работу.

Суд, однако, смягчил наказание до 5 суток ареста, учитывая, что ранее к административной ответственности Богданов не привлекался.

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