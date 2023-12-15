Суд смягчил меру пресечения отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии

Дмитрий Афанаскин выйдет из СИЗО.

Брянский областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении отца девочки, которая ранее устроила стрельбу в региональной гимназии. Соответствующее решение принял судья на заседании. Инстанция пояснила, что теперь Дмитрию Афанаскину нельзя общаться с участниками уголовного делопроизводства. Исключением станут только близкие родственники, круг которых определен законом, а также следователи, сотрудники правоохранительных органов, защитники. Мужчина не сможет отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, средства связи и интернет по обстоятельствам, которые касаются расследования в его отношении.

Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий. постановление судьи

В настоящее время Дмитрий Афанаскин обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц. речь идет о части 2 статьи 224 УК РФ. Также мужчина подозревается по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ за статью за доведение до самоубийства несовершеннолетнего гражданина. Ранее, 10 декабря решением Советского районного суда мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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