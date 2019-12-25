Суд разрешил петербуржцу получать две пенсии одновременно

Мужчина участвовал в ликвидации последствий чернобыльской аварии и получил после этого инвалидность.

Конституционный суд РФ (КС РФ) помог петербуржцу, участвовавшему в ликвидации последствий чернобыльской аварии будучи военнообязанным, получить две пенсии – по инвалидности и по старости. Об этом сообщила пресс-служба КС.

Петербуржец Алексей Подвязников обратился в КС, так как имел право на получение двух пенсий, но по факту не мог добиться их получения. Он участвовал в устранении аварии на Чернобыльской АЭС, а в 2018 году получил инвалидность II группы в связи с заболеванием, полученным после аварии на ЧАЭС. В Пенсионном фонде России мужчине отказали в получении двух пенсий. Петербуржец прошел несколько судов, но так и ничего не добился.

В КС РФ подчеркнули, что "право на одновременное получение двух пенсий отдельными категориями граждан в Конституции России не закреплено и представляет собой социальную льготу". "Двойные" пенсии предоставляются только тем, кто стал инвалидом вследствие военной травмы.

Представители КС РФ отправили запросы в различные госорганы, после этого петербуржец вновь прошел медицинскую экспертизу, а формулировка причины инвалидности была изменена на "Заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы, связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС". Теперь он сможет получать две пенсии.

Раскрыто условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv