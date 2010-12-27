Меру пресечения изменили на домашний арест.

Суд разрешил фигуранту "табачного дела" видеться с братом. В Петроградской инстанции продлили на месяц домашний арест Рогачевскому. Его обвиняют в даче взятки таможеннику. Подозреваемый передал средства Александру Жарину через посредников. Мужчина якобы предложил должностному лицу сумму в 147 тысяч долларов. Далее обвиняемый внес ложную информацию о вывозе табачной продукции с территории ЕАЭС. Он реализовал товар в России без уплаты акциза.

В Городском суде Петербурга рассмотрели апелляционную жалобу по поводу необходимости отпустить главу первичной профсоюзной организации из "Крестов". Представитель профсоюза Балтийской таможни СЗТУ провел в заключении 9 месяцев. Теперь он будет продолжать "отсиживать" дома. Расследование продолжается.

Ранее Piter.tv писал о том, что арестован главный борец за передачу Исаакиевского собора церкви.

Фото: Piter.tv