Расследование по делу о покушении на убийство продлится до марта 2020 года.

Арестован главный борец за передачу Исаакиевского собора церкви. Его подозревают в двойном покушении на жизнь сотрудников. Следствие полагает, что петербуржец Сергей Егоров совершил особо тяжкое преступление - хотел убить двух женщин, которые решили обогатиться за его счет.

СК по региону получил материалы дела относительно президента фонда возрождения христианских ценностей "Священная лига Святого Георгия". Преступление произошло в 2018 году, его рассматривали в инстанции Красногвардейского района. В офисе БЦ "Ладога" пострадавшим пришлось уворачиваться от холодного оружия и пуль. Подозреваемому дали право добровольно выйти из епархиального совета православных объединений.

Расследование затянулось, под различным предлогами заседания откладывались. В результате угрозу убийством отнесли к преступлению небольшой тяжести. Из-за срока давности в два года расследование прекратили. Благодаря жалобе адвоката в прокуратуру сейчас началось повторное рассмотрение. Оно продлится до марта 2020 года. С 11 декабря мужчину решено было заключить под стражу. Такое постановление вынес Октябрьский районный суд.

Напомним, что фамилия Егорова известна Петербургу с 2015 года. Тогда появились сведения о его близком нахождении в окружении митрополита Варсонофия. Мужчина писал письма в адрес губернатора города и патриарху Кириллу с просьбой отстоять Исаакиевский собор за РПЦ.

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Фото: Piter.tv

