Суд рассмотрит дело укравшего из аграрного университета саженцы стоимостью 53 тысячи рублей

Эти растения обвиняемый посадил на своем участке в Ленобласти.

Уроженца одной из стран ближнего зарубежья обвинили в краже саженцев из университета в Петербурге. Детали сообщила пресс-служба прокуратуры.

По версии следователей, мужчина в ночь с 3 на 4 августа из хранилища учебно-опытного сада аграрного университета похитил саженцы декоративных древесных и кустарниковых пород. Он вынес саженцы туи, сосны, лиственница, кусты сирени и гортензий. Эти растения он посадил на своем участке в Ленобласти.

Сумма ущерба составила 53 тысячи рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

В Петербурге мужчина нанял эвакуатор для кражи Audi.

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