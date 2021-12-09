Дело о халатности в отношении главы Кировского района Ленобласти рассмотрит суд

Уголовное дело подошло к завершение и передано для рассмотрения в суд.

В Ленобласти перед судом предстанет бывший глава администрации Кировского муниципального района, обвиняемый в халатности. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, бывший глава района проявил преступную халатность, зная о проблемах предприятия "Водоканал Кировского района". К примеру, о задолженностях, убыточной деятельности и необоснованных договорах. Обвиняемый не принимал мер для устранения проблем.

Его бездействие привело к банкротству предприятия. Уголовное дело подошло к завершение и передано для рассмотрения в суд.

Ранее в Петербурге суд арестовал бывшего главу администрации Калининского района Ивана Громова.

Видео: Следственный комитет РФ по Ленинградской области