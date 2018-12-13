Во вторник, 30 апреля, в первые в истории Северной столицы Куйбышевский районный суд провел выездное заседание в Михайловском замке. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.
Так, коллегия рассмотрела иск сотрудников Русского музея об отмене реконструкции здания. Кроме того, во время заседания были осмотрены объекты на территории здания: реставрационные помещения и мастерские, примыкающие к двум внутренним дворам, фонды и бронекладовая.
Напомним, что иск в суд подали сотрудники Михайловского дворца. Так, работники уверены, что приспособление для современного использования внутренний Сервизный двор Михайловского дворца может уничтожить исторические интерьеры.
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Фото:pixabay
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