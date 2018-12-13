На сайте горожанам предлагают написать письмо в поддержку Александра Калинина.

Работники БТК создали сайт в поддержку задержанного генерального директора. Ранее петербургские куклы "устроили" акцию поддержки в отношении Александра Калинина.

Теперь на сайте горожанам предлагают написать письмо в поддержку Александра Калинина.

Обращение пишется от физического лица или организации. Нужны только оригиналы с подписью, а если организация, с печатью. Заявления в поддержку директора можно писать до 17 мая включительно пишут сотрудники БТК

Также на сайте можно поделиться соответствующими публикациями для общей огласки дела в соцсетях, отправить письмо Калинину в СИЗО и направить в БТК материальную помощь, которая пойдет на адвокатов.

В театре отметили, что "под руководством Калинина Большой театр кукол превратился в востребованный, значимый для взрослого и детского зрителя, любимый театр. В афише 70 названий спектаклей, театр гастролирует, участвует в фестивалях, получает награды и премии, сам ведет большую работу, посвященную поддержанию интереса к театру кукол и его развитию".

Напомним, что мужчина проходит по уголовному делу о получении взятки. ЕГо обвиняют в махинациях с выбором компании, которая займется поставками декораций, реквизита и костюмов для БТК. На данный момент Александр Калинин находится в СИЗО.

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Фото:БТК