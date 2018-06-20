Куклы из БТК устроили пикет за освобождение Александра Калинина из СИЗО

Театр поддержал генерального директора, обвиняемого во взяточничестве.

Петербургские куклы устроили акцию поддержки в отношении задержанного генерального директора БТК. В прошедшие выходные они встали с транспарантами в центральной части города. Требования простые: освободить Александра Калинина. Протестующие писали: "Наш директор - не Карабас", "Спасите Калинина".

В пресс-службе Большого театра кукол отметили, что 62-летний Калинин страдает ишемической болезнью сердца, поэтому может пострадать в условиях заключения. Арест руководителя возмутил творческую группу театра, а также зрителей.

Напомним, что мужчина проходит по уголовному делу о получении взятки. ЕГо обвиняют в махинациях с выбором компании, которая займется поставками декораций, реквизита и костюмов для БТК. На данный момент Александр Калинин находится в СИЗО.

Ранее Piter.tv писал о том, что за директором БТК месяц наблюдала скрытая видеокамера.

Фото: пресс-служба БТК