За директором БТК месяц наблюдала скрытая видеокамера

Оперативники смогли увидеть и услышать как совершалось преступление в стенах театра.

Правоохранительные органы сообщили, что за действиями директора БТК несколько месяцев наблюдала скрытая видеокамера в рабочем кабинете. Также подобные устройства могут появиться в кабинетах сотрудников других учреждений.

Отметим, что благодаря негласному наблюдению представители Следственного комитета по Центральному району Петербурга смогли возбудить уголовные дела о получении и даче взятки.

На данный момент Александру Калинину предъявили обвинение за получение взятки в размере 1,2 миллионов рублей. Мужчина арестован. Под домашним арестом также находится гендиректор "Петербургского созвездия" Ольга Силаева,которую подозревают в даче вышеуказанной суммы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург впервые принимает химическую олимпиаду школьников.

Фото: Piter.tv