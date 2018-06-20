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За директором БТК месяц наблюдала скрытая видеокамера
Сегодня, 13:45
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lesjasap

За директором БТК месяц наблюдала скрытая видеокамера

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Оперативники смогли увидеть и услышать как совершалось преступление в стенах театра.

Правоохранительные органы сообщили, что за действиями директора БТК несколько месяцев наблюдала скрытая видеокамера в рабочем кабинете. Также подобные устройства могут появиться в кабинетах сотрудников других учреждений.

Отметим, что благодаря негласному наблюдению представители Следственного комитета по Центральному району Петербурга смогли возбудить уголовные дела о получении и даче взятки.

На данный момент Александру Калинину предъявили обвинение  за получение взятки в размере 1,2 миллионов рублей. Мужчина арестован. Под домашним арестом также находится гендиректор "Петербургского созвездия" Ольга Силаева,которую подозревают в даче вышеуказанной суммы.

Ранее Piter.tv писал о том, что Петербург впервые принимает химическую олимпиаду школьников.

Фото: Piter.tv

Теги: александр калинин, директор бтк
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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