Петербург впервые принимает химическую олимпиаду школьников

Международное событие организовано в стенах СПбГУ.

В Петербурге впервые проходит химическая олимпиада для школьников. Мероприятие организовано на базе СПбГУ. В конкурсе принимают участие команды из 29 государств. "Спортсменам" необходимо пройти через три этапа соревнования. Торжественное открытие олимпиады прошло в воскресенье.

Сначала школьникам предложат ответить на вопросы и задачи, которые соответствуют специализированным классам по химии. Затем прошедшим дадут более сложные разделы из органической, неорганической, аналитической, физической химии, а также науке о живом. Третий тур продлится пять часов и будет экспериментальным.

Отметим, что в прошлом году в Олимпиаде участвовали представители 22 стран. На этот раз география прибывших участников расширилась.За 15 лет существования в конкурсе участвуют страны Балтии, СНГ, Европы и Азии.

Фото: Pixabay.com