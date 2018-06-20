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Петербург впервые принимает химическую олимпиаду школьников
Сегодня, 7:15
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lesjasap

Петербург впервые принимает химическую олимпиаду школьников

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Международное событие организовано в стенах СПбГУ.

В Петербурге впервые проходит химическая олимпиада для школьников. Мероприятие организовано на базе СПбГУ. В конкурсе принимают участие команды из 29 государств. "Спортсменам" необходимо пройти через три этапа соревнования. Торжественное открытие олимпиады прошло в воскресенье.

Сначала школьникам предложат ответить на вопросы и задачи, которые соответствуют специализированным классам по химии. Затем прошедшим дадут более сложные разделы из органической, неорганической, аналитической, физической химии, а также науке о живом. Третий тур продлится пять часов и будет экспериментальным.

Отметим, что в прошлом году в Олимпиаде участвовали представители 22 стран. На этот раз география прибывших участников расширилась.За 15 лет существования в конкурсе участвуют страны Балтии, СНГ, Европы и Азии.

Фото: Pixabay.com

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Теги: олимпиада по химии, спбгу, химия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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