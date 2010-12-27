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Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест
Сегодня, 16:22
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Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест

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Уголовное дело переквалифицировали с получения взятки на мошенничество.

Горсуд Петербурга отменил постановление Дзержинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу директора Большого театра кукол Александра Калинина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов. 

Следователи переквалифицировали уголовное дело со статьи о получении взятки на статью о мошенничестве. Калинина перевели на домашний арест сроком по 17 июля 2019. 

В апреле мужчина был арестован. Его обвинили в том, что он получил взятку в размере 1,2 млн рублей. Также из материалов дела следует, что в сговоре с ним была директор коммерческой фирмы "Петербургское созвездие" Ольга Силаева. Она также находится под домашним арестом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что замглавы Пенсионного фонда России Алексей Иванов задержан следователями

Фото: соцсети

Теги: александр калинин, большой театр кукол, взятка, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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