Суд проигнорировал претензии по иску об уточнении данных для военкомата в Петербурге

В иске Симонов требовал признать незаконным не решение о его мобилизации, а об обязательстве прибыть в военкомат.

В четверг, 20 октября, Фрунзенский суд Петербурга рассмотрел иск Романа Симонова. В нем он требовал признать незаконным не решение о его мобилизации, а об обязательстве прибыть в военкомат. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

По словам Симонова, 6 октября он приехал в отдел по вопросам миграции УМВД РФ по Фрунзенскому району. Там ему выдали повестку, которая обязывала его прийти в военкомат на следующий день "для уточнения документов воинского учета по вопросам мобилизации".

Симонов был не согласен с обязательством прийти по повестке и просил признать его незаконным. Он считал, что после достижения 27-летнего возраста, он может считаться находящимся в запасе. И поэтому любые требования по вопросам мобилизации в отношении него незаконны.

Суд отказал, потому что решения о мобилизации Симонова нет.

Ранее сотрудники ОМОН Росгвардии займутся подготовкой мобилизованных в Петербурге. Росгвардейцы, имеющие боевой опыт, проведут занятия с учетом предстоящих задач и действий.

Фото: piter.tv