Совладелец "Юлмарта" останется под домашним арестом до 14 июня

Косыгин должен выплатить 14,9 млн рублей.

Акционер "Юлмарта" Дмитрий Костыгин остался под домашним арестом. Как сообщает 15 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Смольнинский район суд продлил заключение до 14 июня.

Юридические лица поддержали решение Петроградского районного суда, согласно которому Костыгин обязан выплатить АО "Глобэксбанку" 14,9 млн рублей. Сам акционер заявил, что вердикт был ожидаемым.

Напомним, Дмитрий Костыгин находится под домашним арестом с осени. Бизнесмену предъявлена статься "мошенничество в особо крупном размере". По официальной версии, он в 2016 году взял кредит в банке на 1 млрд рублей и, якобы скрыл финансовое состояние компании.