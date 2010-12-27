"Глобэксбанк" хочет отсудить у "Юлмарта" деньги

Представители “Глобэксбанка” судятся с компанией “Юлмарт” по причине невыполненных обязательств. Истец оценил компенсацию за причиненный вред в 15 миллионов рублей.
Руководство “Юлмарта” обвиняется в нереализации кредитных обязательств. Данное дело рассмотрит Петроградский районный суд. Ответчиком выступит управляющий сети онлайн-магазинов Дмитрий Косыгин. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Петербурга.
Сообщается, что договор об оказании услуг между обвиняемым и истцом заключен в январе 2017 года. “Юлмарт” являлся поручителем и должен был выплатить 382,6 миллионов рублей за выплату кредита. Однако, когда осенью банк потребовал выплаты, ему было отказано. Деньги не поступили на счет истца до сих пор.
Напомним, что в отношении руководства “Юлмарта” уже ведутся уголовные дела в связи с заявлением ВТБ. Так же мы писали, что "Сбербанку" удалось выиграть дело и получить от компании компенсацию. А вот иск об уклонении от налогов был отозван.