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"Глобэксбанк" хочет отсудить у "Юлмарта" деньги
Сегодня, 8:16
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lesjasap
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"Глобэксбанк" хочет отсудить у "Юлмарта" деньги

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В очередной раз на "Юлмарт" подают в суд с требованием выплаты денег.

Представители “Глобэксбанка” судятся с компанией “Юлмарт” по причине невыполненных обязательств. Истец оценил компенсацию за причиненный вред в 15 миллионов рублей. 
 
Руководство “Юлмарта” обвиняется в нереализации кредитных обязательств. Данное дело рассмотрит Петроградский районный суд. Ответчиком выступит управляющий сети онлайн-магазинов Дмитрий Косыгин. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Петербурга.
 
Сообщается, что договор об  оказании услуг между обвиняемым и истцом заключен в январе 2017 года. “Юлмарт” являлся поручителем и должен был выплатить 382,6 миллионов рублей за выплату кредита. Однако, когда осенью банк потребовал выплаты, ему было отказано. Деньги не поступили на счет истца до сих пор. 
 
Напомним, что в отношении руководства “Юлмарта” уже ведутся уголовные дела в связи с заявлением ВТБ. Так же мы писали, что "Сбербанку" удалось выиграть дело и получить от компании компенсацию. А вот иск об уклонении от налогов был отозван.
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Теги: банк , иск , суд , юлмарт
Категории: Новости СПб

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