"Глобэксбанк" хочет отсудить у "Юлмарта" деньги

В очередной раз на "Юлмарт" подают в суд с требованием выплаты денег.

Представители “Глобэксбанка” судятся с компанией “Юлмарт” по причине невыполненных обязательств. Истец оценил компенсацию за причиненный вред в 15 миллионов рублей.

Руководство “Юлмарта” обвиняется в нереализации кредитных обязательств. Данное дело рассмотрит Петроградский районный суд. Ответчиком выступит управляющий сети онлайн-магазинов Дмитрий Косыгин. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Петербурга.

Сообщается, что договор об оказании услуг между обвиняемым и истцом заключен в январе 2017 года. “Юлмарт” являлся поручителем и должен был выплатить 382,6 миллионов рублей за выплату кредита. Однако, когда осенью банк потребовал выплаты, ему было отказано. Деньги не поступили на счет истца до сих пор.