Сбербанк смог отсудить у "Юлмарта" 1 млрд рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворит миллиардные требования Сбербанка к интернет-ретейлеру "Юлмарт".

Сбербанк смог добиться взыскания денег с интернет-ретейлера "Юлмарт". В понедельник, 4 декабря, арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск банка к компании. С ретейлера взыскали около миллиарда рублей.

Через суд Сбербанк хотел добиться взыскания задолженности по договору об открытии возобновляемой кредитной линии. Претензии были как к самому ретейлеру, так и его структурам ООО "Юлмарт продуктово-закупочная компания", ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания" и ООО "Юлмарт девелопмент".

Теперь банк сможет забрать находящиеся в обороте товары из семи петербургских магазинов в счет долга. В "Юлмарте" рассказали "Фонтанке", что хотят оспорить решение, так как суд не учел реальную стоимость заложенного имущества.