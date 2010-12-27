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Акционеры "Юлмарта" "освобождены" от уголовного дела по уплате налогов
Сегодня, 8:00
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lesjasap
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Акционеры "Юлмарта" "освобождены" от уголовного дела по уплате налогов

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"Юлмарт" рассчитался с государством за ущерб в более 100 миллионов рублей.

В отношении руководства “Юлмарта” в России прекращают производство уголовного дела о неуплате налогов. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета в Санкт-Петербурге.
 
Напомним, что дело “Юлмарта”о попытке уклониться от выплаты в бюджет 100 миллионов рублей, велось более года. Одного из акционеров обвинили в мошенничестве. Следствие определило, что Дмитрий Костыгин предоставил в банк ложные сведения о финансовом состоянии фирмы за 2012-2013 года. 
 
В настоящее время акционеры компании полностью возместили ущерб государству, в связи с чем следственные мероприятия закрыты. У законных представителей больше нет претензий к организации.
Теги: налоги , уголовное дело , уклонение от налогов , юлмарт
Категории: Новости СПб

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