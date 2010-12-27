Акционеры "Юлмарта" "освобождены" от уголовного дела по уплате налогов

"Юлмарт" рассчитался с государством за ущерб в более 100 миллионов рублей.

В отношении руководства “Юлмарта” в России прекращают производство уголовного дела о неуплате налогов. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета в Санкт-Петербурге.

Напомним, что дело “Юлмарта”о попытке уклониться от выплаты в бюджет 100 миллионов рублей, велось более года. Одного из акционеров обвинили в мошенничестве. Следствие определило, что Дмитрий Костыгин предоставил в банк ложные сведения о финансовом состоянии фирмы за 2012-2013 года.

В настоящее время акционеры компании полностью возместили ущерб государству, в связи с чем следственные мероприятия закрыты. У законных представителей больше нет претензий к организации.