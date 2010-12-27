Кирилл Серебренников проведет еще несколько месяцев под домашним арестом. Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру и другим фигурантам дела о мошенничестве "Седьмой студии" до 19 июля. Об этом сообщают Риа новости.
Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля 2018 года.
Судья Артур Карпов
Кроме того, домашний арест на три месяца продлили директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, а гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину — до 24 мая. Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский пробудет под стражей до 19 июня.
Отметим, что Министерство культуры поддержало решение суда и заявило, что является потерпевшей стороной в этом деле.
По итогам рассмотрения ходатайств суд вынес решение о продлении меры пресечения на срок, необходимый для окончания ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела и направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением.
Отмечается в комментарии представителя Минкультуры.
Ранее стало известно, что фильм Кирилла Серебренникова "Лето" о Викторе Цое вошел в программу Каннского кинофестиваля.
Фото: Instagram / kirillserebrennikov