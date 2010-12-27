Суд продлил арест режиссеру до 19 июля.

Кирилл Серебренников проведет еще несколько месяцев под домашним арестом. Басманный суд Москвы продлил домашний арест режиссеру и другим фигурантам дела о мошенничестве "Седьмой студии" до 19 июля. Об этом сообщают Риа новости.

Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля 2018 года. Судья Артур Карпов

Кроме того, домашний арест на три месяца продлили директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, а гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину — до 24 мая. Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский пробудет под стражей до 19 июня.

Отметим, что Министерство культуры поддержало решение суда и заявило, что является потерпевшей стороной в этом деле.

По итогам рассмотрения ходатайств суд вынес решение о продлении меры пресечения на срок, необходимый для окончания ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела и направления уголовного дела прокурору с обвинительным заключением. Отмечается в комментарии представителя Минкультуры.

Ранее стало известно, что фильм Кирилла Серебренникова "Лето" о Викторе Цое вошел в программу Каннского кинофестиваля.

Фото: Instagram / kirillserebrennikov