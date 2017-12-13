Суд продлил арест сиделке, которая обвиняется в убийстве работницы Мариинского театра

Обвиняемая свою вину не признает.

В Петербурге продлили срок содержания под стражей Галине Гусейновой, которая обвиняется в соучастии в убийстве из-за банковской карты блокадницы и старейшей работницы Мариинского театра Нины Мациной. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов.

"Октябрьский районный суд Петербурга продлил арест Гусейновой до 13 мая. Обвиняемая свою вину не признаёт и заявляет, что её подставили", — уточнили в пресс-службе.

Ранее было известно о продлении срока ареста двум гражданам Армении Сеника Нароян и Рамзика Акобяна, которые также обвинялись в нападении на пенсионерку.

По версии следствия, Гусейнова ухаживала за блокадницей в течение нескольких месяцев.

Напомним, что сотрудница Мариинского театра была убита вечером 20 ноября на Варшавской улице. Из квартиры злоумышленники вынесли фотографию артиста и кредитной карточкой. Правда, воспользоваться кредиткой им не удалось - не знали пин-кода. Судя по следам насилия, блокадницу перед смертью пытали.





