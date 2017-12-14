Арестован подозреваемый в убийстве 93-летней работницы Мариинки

В Петербурге арестовали фигуранта убийства 93-летней сотрудницы Мариинского театра.

В Петербурге заключили под стражу фигуранта убийства 93-летней сотрудницы Мариинского театра. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.



Объявление мужчине еще не предъявлено. Однако вечером 14 декабря Октябрьский суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигуранта под стражу на два месяца, до 12 февраля 2018 года.

Подозреваемый был задержан в ночь на 13 декабря вместе с предполагаемыми соучастниками убийства. За потерпевшей ухаживала патронажный работники, по версии следствия, именно она открыла дверь квартиры.



Сотрудница Мариинского театра была убита вечером 20 ноября на Варшавской улице. Из квартиры злоумышленники вынесли фотографию артиста и кредитной карточкой. Правда, воспользоваться кредиткой им не удалось - не знали пин-кода. Судя по следам насилия, блокадницу перед смертью пытали.







