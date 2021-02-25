Суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта до 30 апреля

Женщина находится под стражей уже полгода.

Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест Марине Кохал, которая обвиняется в убийстве своего мужа Александра Юшко (Энди Картрайта). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина останется под стражей до 30 апреля 2021-го года.

Адвокаты Кохал просили избрать домашний арест или иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, по версии следствия, не позднее 23.40 29.07.2020 Марина Кохал, находясь в квартире дома 134 по Невскому проспекту во время ссоры убила Александра Юшко. После совершения преступления она расчленила труп потерпевшего на отдельные части для последующего уничтожения и частично его уничтожила. Экспертиза показала, что у трупа не хватает восьми внутренних органов, а на оставшихся частях патологоанатомы обнаружили воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Теща убитого проходит в качестве подозреваемого, а жена ― в качестве обвиняемой.

Видео: Telegram / объединенная пресс-служба судов Петербурга