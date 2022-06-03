Суд продлил арест экс-замминистра просвещения Раковой

Бывшую чиновницу подозревают в хищении 50 млн рублей.

Тверской суд Москвы продлил еще на два месяца срок ареста бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой. Экс-чиновница подозревается правоохранительными органами в хищении свыше 50 миллионов рублей. Следствие считает, что фигурантка расследования воспользовалась должностными полномочиями в 2019 году, когда пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования

Суд удовлетворил ходатайство следователя. пресс-служба суда

Напомним, что денежные средства были предназначены из федерального бюджета на реализацию государственных контрактов в рамках мероприятия "Учитель года" от национального проекта "Образование". Проверка установила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Также ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Мужчине, которой облил кислотой бывшую девушку, продлили арест.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

