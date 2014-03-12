Мужчине, которой облил кислотой бывшую девушку, продлили арест

Он будет находиться под стражей до ноября.

Молодому человеку, который изуродовал бывшую возлюбленную, продлили меру пресечения. 24-летний подсудимый облил девушку кислотой.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвиняемому продлили арест до 19 ноября 2022 года. Кот и его адвокат не возражали. Дело рассматривает Октябрьский районный суд.

Напомним, вечером 10 декабря 2021 года подсудимый у дома № 86 на набережной канала Грибоедова брызнул серной кислотой на лицо и туловище 16-летней возлюбленной. Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с химическим ожогом лица, головы, роговиц, шеи, рук и туловища. Даниил Кот признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга