Суд продлил арест экс-депутата Госдумы от Кубани Вороновского

Экс-глава Краснодарского края обвиняется во взяточничестве.

Басманный районный суд в российской столице от 25 декабря продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего депутата Государственной думы от Краснодарского края Анатолия Вороновского. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники ресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Известно, что фигуранта расследования подозревают во взяточничестве в особо крупном размере (по части 6 статьи 290 УК РФ). Государственное обвинение полагает, что в период с 2019 по 2020 года мужчина олучал от директора краевого ГУП "Дагомысское ДРСУ" Сафарбия Напсо блага в виде имущества и услуг. На тот момент Анатолий Вороновский находился на месте заместителя губернатора Кубани. Общая стоимость услуг в обмен на его покровительство, по данным следствия, превысила 25 миллионов рублей.

Напомним, что 2 декабря 2025 года, Анатолий Вороновский был лишен депутатского мандата. Ранее он сам подал заявление о сложении с себя полномочий.

Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы