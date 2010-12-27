Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну продлили арест

Чиновник, обвиняемый в мошенничестве, не выйдет из-за решетки до 7 июля.

Петербургский городской суд продлил арест бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну. Чиновник, обвиняемый в мошенничестве, пробудет за решеткой до 7 июля. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, Марата Оганесяна обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Чиновник украл из городского бюджета более 50 млн рублей, выделенных на строительство стадиона "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове.

Ранее мы писали, что суд отказался отпустить Марата Оганесяна под домашний арест, хотя на этом настаивали адвокаты и сам обвиняемый.

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