Не отпустили домой: сроки ареста Марата Оганесяна продлили до середины мая

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян проведет за решеткой еще несколько месяцев.

Чиновник, обвиняемый в коррупции, Марат Оганесян точно не выйдет из-за решетки до середины мая 2018 года. Такое решение принял Санкт-Петербургский городской суд.

Мера пресечения в виде заключения под стражу для бывшего вице-губернатора продлена до 16.05.2018. Суд отказался отпустить Марата Оганесяна под домашний арест, хотя на этом настаивали адвокаты и сам обвиняемый.

Напомним, что высокопоставленного чиновника обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Его подозревают в коррупционной деятельности при строительстве стадиона "Санкт-Петербург". Ранее мы писали, что бывшего вице-губернатора Оганесяна оставили под арестом до ноября.