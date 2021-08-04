Суд признал законным арест девушки, сбившей на машине троих детей в Москве

Валерия Башкирова останется в СИЗО.

Мосгорсуд признал законным арест девушки, сбившей на машине троих детей в Москве. Об этом рассказала судья во время заседания. Таким образом, Валерия Башкирова останется в заключении в СИЗО. Ранее такое постановление приняла Тверская районная инстанция от 19 июля 2021 года. Напомним, что из-за действия фигурантки уголовного дела погибли двое малышей.

Мосгорсуд постановил решение суда первой инстанции об избрании в отношении Башкировой меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу ее защиты - без удовлетворения. решение судьи

В зале суда присутствовали родители девушки. Адвокат Альберт Якубов объяснил суду, что домашний арест может быть изменён только в том случае, если нарушен режим. В жалобе он указал на то, что Валерия Башкирова не привлекалась у уголовной ответственности, а также не пыталась бежать от следствия, сопротивления при задержании не оказывала. Также родители были готовы внести за дочь необходимый залог. Отец выразил намерение компенсировать расходы на погребение двух погибших детей.

Сбившая трех детей на западе Москвы девушка намерена возместить ущерб потерпевшим.

Фото и видео: Telegram/LifeShot